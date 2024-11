Juventus, Douglas Luiz via a gennaio? Il valore a bilancio e come evitare una minusvalenza

AFP via Getty Images

Il secondo acquisto più costoso del calciomercato della Juventus, eppure l’avventura diin bianconero non è cominciata nel migliore dei modi. Un inserimento complesso, un minutaggio non esaltante e qualche infortunio di troppo hanno limitato la sua prima parte di esperienza in quel di Torino. Possibile che, dopo solo qualche mese, a gennaio il suo agente Kia Joorabchian possa trovargli una nuova sistemazione? Seppur sia un'opzione altamente improbabile, dato che la società piemontese ha intenzione di non deprezzare un asset di tale qualità, va sottolineato come, in ogni caso,

La Juventus, ricordiamo, ha pagato il cartellino del calciatore brasiliano ben 50 milioni di euro. Analizzando i dati a disposizione di Calcio&Finanza, ecco quanto i bianconeri dovrebbero incassare in caso di cessione. Secondo quanto emerge dal bilancio 2023/24,Il centrocampista ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2029, quindi la quota ammortamento per il corrente anno è pari a 9,74 milioni di euro. A questa cifra, si aggiunge lo stipendio lordo da 9,25 milioni di euro, per un

Sulla base di queste cifre,. A giugno, trascorso un anno dal suo acquisto,. Queste sono le cifre che – in caso di cessione – il club bianconero dovrebbe incassare a gennaio o a giugno per evitare una minusvalenza.