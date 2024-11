Zirkzee alla Juventus e Douglas Luiz al Manchester United: cosa c'è di vero

sono stati due fra idell'ultimo calciomercato. In estate, il centrocampista brasiliano era passatoa fronte di un esborso di 28 milioni netti di euro (50 milioni per il suo cartellino, meno il valore di Samuel Iling JR ed Enzo Barrenechea, coinvolti nell'operazione con i Villans), mentre l'attaccante olandese eraper 42,5 milioni di euro (di cui circa 26 milioni al Bologna e la restante parte al Bayern Monaco).. Certo, è ancora troppo presto per definirli dei flop, ma i numeri iniziano a preoccupare:, acquistato per essere il fulcro del centrocampo della Juventus, finora è stato impiegato da Thiago Motta in), senza realizzare né goal né assist. Sorte analoga pera Old Trafford: l'olandese ha raccolto, con il misero bottino di un goal a due assist.

Per entrambi, quindi, si parla già di mercato, fino ai, con Douglas Luiz destinato al ritorno in Premier League e Zirkzee al rientro in Serie A. A quanto ci risulta,, almeno per quanto riguarda il mercato di gennaio.. In primo luogo perchée intendono aspettare che dimostri il suo vero valore anche con la Juventus. In secondo luogo, a fronte dei soldi investiti per portarlo alla Continassa,facendo ogni tentativo possibile. Infine, in terza e ultima istanza,: la prima è quella di acquistare almeno un, se non due, per sopperire ai gravi infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal; la seconda, eventualmente, è quella di regalare a Thiago Motta. In questo contesto,(come sarebbe quella di Douglas Luiz), con la conseguente necessità di andare a colmare in entrata quella casella rimasta vuota,, in particolare in una sessione breve come quella di gennaio, e mentre si giocheranno tante partite.

, il nuovo allenatore del Manchester United: "Verso la fine della partita ci siamo ritrovati con due attaccanti che giravano attorno all'area invece di riempirla. Josh deve capire che deve andare dentro l'area per permettere di far arrivare i cross. Dobbiamo capire che c'è un momento giusto per fare delle cose e un momento per farne altre, e in questo momento facciamo cose non al momento giusto"., eun acquisto così importante.

la possibilità di poter allenare di nuovo l'attaccante che con lui, a Bologna, ha fatto 12 reti e 7 assist in 37 partite ufficiali.