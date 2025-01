Juventus, è fatta per Alberto Costa: le cifre

invernale. Thiago Motta aspetta un difensore centrale e un attaccante, ma per ora Cristiano Giuntoli gli regala un nuovo. Infatti il club bianconero ha praticamente definito l'acquisto diL'accordo per il suo acquistoIl calciatore classe 2003 è atteso in Italia già questa settimana per visite mediche e firma sul contratto con una salire.

Nella prima parte di questa stagione ha raccolto 21 presenze con un gol e 3 assist per un totale di 1437 minuti giocati.La Juventus ha battuto la concorrenza di(classe 2004 ex Valladolid).