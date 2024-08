Getty

Juventus, per Rugani spunta... Crespo

13 minuti fa



L'Al-Ain, club allenato da Crespo che il 25 maggio scorso si è laureato campione d’Asia, avrebbe pronto un contratto triennale per Daniele Rugani, difensore classe 1994 in scadenza di contratto con la Juventus il 30 giugno del 2026, e circa 3 milioni di euro per la Juventus per il cartellino del giocatore, che vanta 148 partite e 11 gol con la maglia bianconera.



L'Ajax, il club che sembrava in pole position per Rugani fino a poche ore fa, quindi potrebbe non essere più nel futuro del difensore bianconero.