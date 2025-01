Juventus, un altro centrale dopo Veiga: rebus Todibo, rilancio per Kelly

La Juventus continua a concentrarsi sul mercato per rinforzare la propria difesa, ma la trattativa per Lloyd Kelly, difensore del Newcastle, è al momento in stallo. Il principale ostacolo riguarda la formula del trasferimento: il club inglese è fermamente deciso a cederesolo a titolo definitivo, con una valutazione fissata a circa 15 milioni di euro. La proposta iniziale di, che prevedeva un prestito con diritto di riscatto, è stata prontamente respinta dal, il quale preferisce incassare immediatamente.Nonostante il fermo della trattativa, la Juve ad oggi sta riflettendo su come proseguire, valutando se adeguarsi alle richieste degli inglesi o se esplorare altre opzioni per rinforzare il reparto difensivo.A prescindere dalle ultime difficoltà avute con i Magpies, resta infatti un profilo di livello, e può essere un'occasione importante per il mercato juventino.

Nel frattempo, dopo l'acquisto didal Chelsea, lanon può rallentare sul mercato. Di sicuro, Giuntoli è ancora intenzionato a regalare un altro difensore a Thiago Motta. Tra i candidati figura nuovamente Jean-Clair Todibo, ormai vecchio obiettivo bianconero, che potrebbe lasciare la Premier League proprio in queste ore. Occhio, però: il West Ham sta frenando per motivi legati alla formula del trasferimento.. Senza dimenticare, lì sullo sfondo...