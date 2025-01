Juventus, due difensori in arrivo per Motta: le ultime su Renato Veiga, c'è una novità per Kelly

in questa finestra invernale del calciomercato nella quale stiamo assistendo ad un certo dinamismo da parte del club bianconero per colmare le lacune lasciate in eredità dalla prima metà di stagione nell'organico di. Dopo le ufficialità di Alberto Costa per la fascia destra e di Randal Kolo Muani per l'attacco,, esterno mancino ma anche difensore centrale classe 2003, che si trasferisce in Italia con la formula del prestito secco oneroso a 4,5 milioni di euro e che nel weekend sarà a Torino per le visite mediche. Il giocatore portoghese resterebbe sino al termine della stagione per poi riaggregarsi ai Blues in tempo utile per disputare il Mondiale per club negli Stati Uniti.Ma la Juventus non si ferma qui, perché, che desidererebbe lasciare il West Ham appena 6 mesi dopo il suo arrivo (a discapito proprio della Vecchia Signora), difensore di piede sinistro classe '98 in forza al Newcastle. Un altro pallino di vecchia data di Cristiano Giuntoli, che ci aveva pensato ai tempi di Napoli e che anche la scorsa estate lo aveva valutato con forza prima che l'ex Bournemouth optasse per i Magpies. Dopo appena 9 presenze in Premier, di cui solo 4 da titolare, Kelly non esclude affatto di cambiare aria e la Juventus è pronta a cogliere l'opportunità alle giuste condizioni. Nei giorni scorsi,, per poter conservare un tesoretto importante per l'estate per il grande obiettivo designato David Hancko del Feyenoord. Eppure, secondo quanto appreso da calciomercato.com, non è da escludere un ulteriore scenario che ha preso piede nelle ultimissime ore.Come Renato Veiga,Una possibilità in più nei giorni nei quali le indiscrezioni su Andrea Cambiaso e il corteggiamento del Manchester City sono sempre più insistenti. Una sua eventuale uscita sarebbe compensata dagli arrivi di due giocatori in grado di agire nel suo ruolo e la novità è che la Juventus per Kelly potrebbe fare un investimento nell'ordine dei 15 milioni di euro, visto che il budget a disposizione di Giuntoli lo contempla. Senza poi perdere di vista Hancko per luglio, quando Renato Veiga avrà già fatto ritorno al Chelsea.