Juventus e Manchester City rivali in quattro competizioni diverse

Il sorteggio dei gironi del, che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio 2013, ha inserito la Juventus nel Gruppo G, con il(ENG), il(MAR) e l'(UAE). Contro le ultime due formazioni citate non ci sono precedenti tra la Juventus e le ultime due squadre citate.Di seguito alcune curiosità sulla formazione die sui suoi prossimi avversari nella FIFA Club World Cup, così come evidenziato dal sito ufficiale della Juventus.Da quando esiste il girone unico in Italia (1929/1930), la Juventus in match ufficiali solo tre volte nella storia ha incontrato squadre extra-europee: nelle tre finali di Coppa Intercontinentale, sempre contro club argentini (l'Independiente nel 1973, l'Argentinos Juniors nel 1985 e il River Plate nel 1996).

L’ultimo match ufficiale disputato dalla Juventus contro un club extra-europeo risale al 26 novembre 1996, vittoria 1-0 sul River Plate nella finale di Coppa Intercontinentale (match deciso da una rete di Alessandro Del Piero).La Juventus non ha mai affrontato nella sua storia nè il Wydad AC nè l'Al Ain FC.Sono sei i precedenti tra Juventus e Manchester City: tre vittorie bianconere, due pareggi e una sola sconfitta (1-0 il 15 settembre 1976): le due formazioni si incontreranno anche nel prossimo turno dell’attuale UEFA Champions League l'11 dicembre 2024.: Coppa UEFA, Europa League, Champions League e Mondiale per Club.

Il Wydad Athletic Club è la squadra che vanta più titoli nel massimo campionato marocchino (22, l’ultimo dei quali conquistato nella stagione 2021/2022, annata nella quale ha anche vinto la sua terza CAF Champions League).Il Wydad AC affronterà una squadra europea in un match ufficiale per la prima volta nella sua storia. In generale solo un club marocchino ha affrontato formazioni europee: il Raja Club Athletic, sconfitto dal Real Madrid nel gennaio 2000 e dal Bayern Monaco nel dicembre 2013 nel Mondiale per Club.