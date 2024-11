AFP or licensors

Juventus, ecco chi sono i cinque giovani che si sono allenati con la prima squadra

Gianluca Minchiotti

6 minuti fa



La Juventus si è allenata questa mattina in vista del match contro il Lecce, in programma domenica sera alle 20.45. Anche oggi, Vlahovic, Douglas Luiz e McKennie hanno effettuato un lavoro a parte. Da segnalare che oggi si sono allenati con la prima squadra alcuni giovani tra Primavera e Next Gen. Come riporta TuttoJuve.com, si tratta di Alfonso Montero Benia (difensore), Augusto Seedorf Owusu (centrocampista), Filippo Pagnucco (esterno di centrocampo), Christos Papadopoulos (centrocampista) e Diego Pugno (attaccante). Tutti e cinque questi giocatori si alleneranno anche domani con la prima squadra e verranno valutati in vista di un'eventuale convocazione.