Juventus, i playoff di Champions sono nelle tue mani… e in quelle di Inter e Milan

e lo scenario è meno inquietante di quello che sembra.Solo ipotesi, certo, ma fondate sui primi cinque turni, che hanno dato indicazioni sempre più definite sulle qualità delle partecipanti. Andiamo con ordine.PSG, Real Madrid e City (in ordine decrescente di preoccupazione) sono incredibilmente costrette a ragionare sulla quota playoff e non su quella che porta agli ottavi diretti. Prima di approfondire le singole situazioni, bisogna però guardare a chi sta dietro,

- 4 punti, differenza reti -9. Trasferte a Rotterdam e Leverkusen, in mezzo la sfida all'Inter in Repubblica Ceca, dove l'Atletico Madrid ha appena banchettato (6-0).- 4 punti, differenza reti -7. Potenzialmente la più pericolosa: nelle prossime due partite affronta Young Boys in casa e Slovan Bratislava in trasferta. All'ultima, però, lo scontro diretto (fa effetto ma oggi è così) col PSG: significa che nella migliore delle ipotesi (2 vittorie e pareggio all'ultima) possono arrivare entrambe a 11. Ma è una delle squadre più imprevedibili del torneo: ha dominato la Juventus e aveva spaventato il Real Madrid al Bernabeu, ha pareggiato in casa con lo Sparta Praga e ha perso 5-1 a Belgrado dalla Stella Rossa.

- 4 punti, differenza reti -4. Bayern Monaco e Brest in casa, Borussia Dortmund in trasferta all'ultima: molto complicato fare 5-6 punti e chiudere a 9-10.- 4 punti, differenza reti -3. La classifica punisce le elucubrazioni tattiche di Luis Enrique più di quanto la squadra avrebbe meritato con le sue prestazioni. La vittoria su autorete al debutto contro il Girona è arrivata dopo un lungo assalto, il golpe dell'Atletico Madrid a Parigi dopo un dominio impressionante dei francesi. Nel prossimo turno c'è la trasferta sul campo del Salisburgo (3 punti fin qui) e a gennaio la resa dei conti: Manchester City in casa e Stoccarda in Germania.

Tutte queste squadre sono a -4 dalla Juve, che ospiterà il Pep Team allo Stadium e si giocherà verosimilmente la qualificazione a Bruges.- 7 punti, differenza reti -3. Nel prossimo turno ospita lo Sporting Lisbona (10 punti finora) e quindi la Juve. All’ultima andrà all’Etihad. Cammino in salita per una squadra con un buon impianto di gioco ma miracolata nelle ultime due partite dal folle rigore regalato dall’Aston Villa e dalla comica autorete del Celtic.- 7 punti, differenza reti -3. Ospita Celtic e Milan e in mezzo ha il viaggio all'Emirates contro l'Arsenal. Può battere gli scozzesi e raggiungere quota 10, ma anche prendere imbarcate contro le big (ko 9-2 a Monaco di Baviera).

Infine le due grandi deluse, Real Madrid e Manchester City, vincitrici delle ultime due edizioni e protagoniste dell'ultimo lustro.- 6 punti, differenza reti 0. È atteso a Bergamo il 10 dicembre contro l'Atalanta, ospita il Salisburgo e va a Brest all'ultima. Ha perso giocatori (Kroos, Carvajal, Militao) ed equilibrio con l'arrivo di Mbappé. Anche con un ko contro Gasperini, ha comunque le qualità per chiudere a 12 punti.- 8 punti, differenza reti +6. Ha gli stessi punti della Juventus e una migliore differenza reti. Lo aspettano però tre sfide piene di insidie: allo Stadium, al Parco dei Principi e con il Bruges. Fino a pochi mesi fa, 7 punti sarebbero stati considerati il minimo. Oggi, tra cerotti e ammaccature, conviene fare i conti e pensare a metterne insieme almeno 3. Ridursi a cercarli all'ultimo turno con il Bruges, però, sarebbe il vero atto di autolesionismo.

In conclusione,: se faranno il loro dovere contro Sparta Praga e Dinamo Zagabria, toglieranno molti pensieri anche a Thiago Motta…