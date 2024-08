Getty Images

Juventus, ecco cosa manca per l'arrivo di Kalulu dal Milan

21 minuti fa



Sono ore infuocate intorno al nome di Pierre Kalulu, pronto a trasferirsi dal Milan alla Juventus. I due club hanno raggiunto un principio di accordo sulle cifre dell’operazione, che si chiuderebbe in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 14, un bonus di ulteriori 3 milioni e il 10% sulla futura rivendita.



Nonostante oggi il giocatore si sia allenato a Milanello agli ordini di Paulo Fonseca, visto il già raggiunto accordo di massima per il trasferimento del giocatore a Torino, le sensazioni che filtrano sono ancora del tutto positive e un’accelerata per arrivare alla fumata bianca è prevista nelle prossime ore. Ma cosa manca quindi per chiudere l’affare? Al momento, l’ago della bilancia è proprio Kalulu: deve ancora essere pronunciato, infatti, il sì definitivo da parte del giocatore francese. Rimane, come dicevamo, forte ottimismo per la buona riuscita della trattativa.