Juventus, effetto Thiago Motta: i bookie credono nello scudetto, quote più alte per Champions League e Mondiale per Club

La stagione bianconera è già partita da oltre una settimana con il ritiro della Continassa ma solamente oggi c’è stata la presentazione ufficiale diIl tecnico, che ha entusiasmato con il Bologna nella scorsa stagione, arriva per riportare uno scudetto che alla Juventus manca ormai dal 2020. Alla luce di una campagna acquisti finora convincente, i bookie credono nel tricolore, un’opzione offerta a 5 suseconda in lavagna dietro all’Inter campione in carica, il cui bis è fissato tra 1,65 e 1,75 volte la posta.Più lontano invece un nuovo trionfo in Europa, assente ormai dal 1996 con la vittoria della Champions League. Proprio la vittoria nella massima competizione continentale, dove i bianconeri tornano dopo un anno di assenza, si gioca a 30, mentre scende a 20 il successo nel Mondiale per Club in programma tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti, prima con il format a 32 squadre.