Juventus, Fagioli e Locatelli come in Nazionale: c'è spazio per uno. L'idea di Motta e chi può diventare inamovibile

IN NAZIONALE

In Nazionale ovviamente la contrapposizione è ancora più importante. Facciamo un passo indietro e ripartiamo dalle parole con le quali Luciano Spalletti, a suo tempo, spiegava la mancata convocazione di Locatelli per gli Europei, manifestazione per la quale invece aveva chiamato Fagioli: "Lui è una persona seria e un professionista serio con qualità difensive eccezionali con un buon piede ma volevo un po’ di estro in più. Forse è un po’ troppo conservativo per quello dove sta andando il ruolo". Locatelli aveva accusato il colpo, per poi iniziare alla grande la nuova stagione con la Juventus di Motta, con ottime prestazioni nelle prime giornate di campionato. E quindi di nuovo Spalletti, a settembre: "L’ho visto interessante in questo avvio di stagione con la Juventus e gli vedo qualità ben codificate, visibili. In Ricci e Fagioli spero in qualcosa di più che ancora non hanno fatto vedere. Locatelli è uno che fa parte del gruppo che abbiamo fatto e se avessi portato 2-3 calciatori in più lui sarebbe stato dentro". Risultato: Locatelli di nuovo a casa per i match con Francia e Israele e Fagioli dentro. E la stessa cosa è accaduta ora, per le partita con Belgio e Israele.