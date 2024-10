Juventus, i dati della partita sontuosa di Fagioli: quanti passaggi ha sbagliato?

Alla Red Bull Arenaha disputato la sua più bella partita da giocatore della, come egli stesso ha ammesso. Il brutto periodo che gli è costato un anno di squalifica ora è davvero alle spalle. Fagioli ha fatto accomodare in panchina Manuel Locatelli per la seconda partita consecutiva, senza far rimpiangere il centrocampista classe 1998. Fagioli è stato protagonista di una prestazione sontuosa nella serata in cui la. Ma guardiamo i dati di SofaScore, riportati da IlBianconero.com: il centrocampista della Juventus ha sbagliato soltanto un passaggio in 90 minuti (che diventano oltre 100 aggiungendo i due recuperi). Dato che dimostra la sua centralità nella Vecchia Signora.

minuti giocati: 90' (106' con i recuperi)assist: 1tocchi: 88precisione dei passaggi: 62/63 (98%)passaggi chiave: 4palle lunghe (precise): 3 (3)grandi opportunità create: 1tiri in porta: 1dribbling tentati (riusciti): 7 (4)