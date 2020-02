Il lunch match della domenica vede di fronte Juventus e Fiorentina, che si affrontano all'Allianz Stadium per la 22esima giornata di Serie A. Le due squadre sono entrambe reduci da una sconfitta, i bianconeri in campionato a Napoli, i viola in Coppa Italia contro l'Inter (0-0 con il Genoa, invece, l'ultima partita di Chiesa e compagni in campionato). All'andata al Franchi finì 0-0, nell'unica partita senza reti fra le ultime 10 disputate in campionato fra Juve e Fiorentina. L'ultimo successo bianconero è il 2-1 del 24 aprile 2019 (Milenkovic, Alex Sandro e autorete di Pezzella), nell'incontro che consegnò aritmeticamente alla Juventus l'ottavo scudetto consecutivo, mentre l'ultima vittoria dei toscani è il 2-1 del 15 gennaio 2017, a Firenze (Kalinic, Badelj e Higuain). In totale, su 181 incontri ufficiali disputati in tutte le competizioni, il bilancio parla di 85 vittorie per i torinesi, 57 pareggi e 39 successi per la Viola. Le reti: 306 Juventus, 197 Fiorentina. Oggi tutti in campo alle 12.30, arbitra Pasqua.



DI SEGUITO LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Juve: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.





Fiorentina: Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Cutrone.





A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI PER 100ESIMO MINUTO