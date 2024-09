Juventus, Giuntoli: "Investito e venduto tanto, progetto nuovo. Su Kostic, Arthur, Djalò e Koopmeiners..."

, direttore sportivo della, parla ai microfoni di Dazn prima del match fra i bianconeri e la Roma, valevole per la terza giornata di Serie A."Perché sono bravo a far da mangiare forte. No, abbiamo fatto tante cose, abbiamo investito, abbiamo venduto tanto, abbiamo cominciato da quest'anno un nuovo progetto e poi il campo dirà se abbiamo fatto bene o meno bene"."Quando ho capito che il piatto forte Koopmeiners poteva essere concreto? L'ho capito quando l'Atalanta mi ha aperto le porte, quindi noi avevamo ben chiari certi obiettivi e li abbiamo perseguiti con tanta forza. Poi alla fine la perseveranza ci ha premiato".

"Quanto è importante il progetto Next Gen? Sicuramente è stato fatto un grande lavoro, sono stati investiti anche tantissimi soldi, quest'anno era il momento anche di rientrare e ci è servito anche per abbassare i costi, perché comunque tanti ragazzi che poi si affacciano in Prima Squadra non hanno questi salari così alti e ci consentono di tenere i costi bassi, per poi investire su calciatori più pronti. Dobbiamo sempre trovare il giusto mix tra giovani con tanta voglia e tanta determinazione, e qualcuno un po' meno giovane per dare consistenza alla Juventus".

"Il rapporto con Motta? Credo sia normale avere un grande rapporto tra il direttore e l'allenatore, ma diciamo che c'è grande sinergia in tutto il club, da Maurizio Scanavino, il sottoscritto, tutti i dirigenti del settore giovanile, il mio vice Giuseppe Pompilio, il mister, lo staff del mister, siamo un grandissimo gruppo e vogliamo continuare a lavorare divertendoci, stando insieme e pensando sempre la bene del club"."Siamo contenti, abbiamo dato tanto, tutto, poi ci sarà il campo che giudicherà il lavoro fatto, siamo con i piedi per terra, calmi e sereni, sapendo che abbiamo intrapreso quest'anno il progetto."

"Si ci sono ancora mercati aperti, stiamo cercando delle soluzioni, vediamo"."Dentro di noi le aspettative ci devono essere sempre, poi c'è la realtà che molte volte è diversa, sappiamo che sarà un'annata difficile, piena di impegni, ci saranno alti e bassi dovremo tenere l'equilibrio quando veniamo da due risultati importanti o quando ce ne saranno meno".