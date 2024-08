Juventus scatenata: come fa a spendere tutti questi soldi sul mercato

L'AUMENTO DI CAPITALE - Il punto di partenza, senza il quale nulla di quanto stiamo vedendo sarebbe possibile, è sicuramente quello relativo al grande impegno della proprietà. Terminato quello che lui stesso ha definito come "anno zero", John Elkann ha deciso di ricominciare a investire nella Juventus, sia per rientrare dalle perdite, sia per impostare un nuovo ciclo. E dopo un anno fuori dalla Champions non sarebbe stato possibile senza un aumento di capitale da parte di Exor, che ad aprile ha ufficializzato il suo impegno per un aumento di capitale da 200 milioni. Di seguito il comunicato: "Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 3 aprile 2024 - si legge nella nota del club -. Juventus Football Club S.p.A. rende noto che, a seguito dell’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, l’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, in data 23 novembre 2023 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2024 risulta integralmente sottoscritto per n. 126.373.938 azioni, per un controvalore complessivo di euro 199.923.569,92. Tale risultato conferma nuovamente il pieno supporto da parte del mercato nei confronti della Società nel contesto dell’offerta".