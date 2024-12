Juventus, Giuntoli: "Antonio Silva ci interessa, ma non è l'unico. Danilo-Napoli? Dietro siamo corti"

AFP via Getty Images

Cristiano, CFO della, è intervenuto a Sky in occasione della serata del Gran Galà del Calcio a Milano:"Per noi è un anno particolare per non usare altri termini, abbiamo tantissime assenze. Nonostante tutto stiamo lottando con ragazzi bravi e un allenatore nuovo e bravo, un modo di pensare calcio differente. Paradossalmente siamo anche contenti di come stiamo facendo, l'obiettivo è quello di rientrare nelle prime 4"."E' un calciatore interessante come ce ne sono altri. Dovremo essere vigili e poi affondare il colpo nel momento giusto.

- "E' il nostro capitano, ce lo teniamo stretto specie in questo momento. Non abbiamo parlato di questo con nessuno. L'obiettivo è quello di non cedere nessuno e di prendere un calciatore in difesa"."Fare un nome rispetto ad altri sarebbe ingiusto, credo che tanti ragazzi che fino a questo momento non hanno avuto modo di esprimere il loro valore lo potranno fare nel girone di ritorno. Consideriamo Milik un ragazzo adatto al calcio di Thiago Motta, ma se dovessero presentarsi altri imprevisti chiaramente saremo pronti ad intervenire"