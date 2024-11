Inter e Juventus, c'è la data del sorteggio del Mondiale per club: le possibili avversarie

Inter e Juventus conosceranno presto le loro avversarie nella prima edizione del Mondiale per club Fifa, che il 15 giugno 2025 prenderà negli Stati Uniti, all'Hard Rock Stadium di Miami. E' stata infatti annunciata nella giornata di oggi la data del sorteggio ufficiale della competizione, che avverrà giovedì 5 dicembre, sempre nella città della Florida, alle 13 ora locale (le 19 in Italia). Sarà quella l'occasione per le due rappresentanti della Serie A che hanno ottenuto l'accesso alla prima edizione allargata a 32 squadre del torneo, che in questi mesi ha suscitato anche parecchie polemiche viste le difficoltà della Fifa a stringere accordi di sponsorizzazioni globali e a dare copertura televisiva dell'evento.

Il formato del nuovo Mondiale per club prevede la suddivisione delle 32 squadre in 8 gironi da quattro, dove le prime due classificate accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Da regolamento, è previsto per ciascuna delle partecipanti un riposo di almeno 72 ore tra una partita e l'altra e un altro aspetto particolarmente interessante è quello legato al calciomercato. Considerando che i contratti in scadenza per la stagione in corso andranno ad esaurirsi il prossimo 30 giugno 2025, la Fifa che sapere che ogni club potrà portare da un minimo di 26 a un massimo di 35 giocatori, di cui almeno tre portieri. I giocatori verranno selezionati all'interno di un elenco di "preconvocati" (massimo 50 giocatori) che le società presenteranno in anticipo. Per ogni partita possono essere convocati solo 26 giocatori dalla lista definitiva. Riguardo ai possibili trasferimenti o mancati rinnovi, il regolamento permette a ogni squadra di apportare, tra il 27 giugno e il 3 luglio, fino a un massimo di sei modifiche. I club potranno quindi sostituire dei giocatori nella lista definitiva nel corso del torneo, ma anche aggiungere fino ad altri due nomi nuovi alla lista, che però non deve mai superare il tetto dei 35.