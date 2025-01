Juventus Giuntoli: "Cambiaso? Se arriva l'offerta la valutiamo, ma non c'è trattativa. Kolo Muani si risolve in settimana"

Il direttore sportivo della, Cristiano, si è presentato ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro ile vitale per la corsa Champions delle due squadre."Ci siamo parlati e salutati, nessun nome"- "Sinceramente no, vogliamo fare di più. La vittoria è la cosa più importante, non è l'unica cosa ma quella più importante. Barattare i 3 punti con una brutta prestazione? Oggi dico sì, però in un momento di crescita con una squadra così giovane bisogna valutare anche il percorso non solo i risultati".

"Hanno avuto un disguido burocratico, ma entro questa settimana verrà risolto. Siamo sereni""Muani avrebbe giocato titolare oggi? Questo non lo so. So che Vlahovic ha fatto solo un allenamento. Il mister non lo avrebbe fatto giocare dall’inizio a prescindere e decide il mister"."Prezzo per il Manchester City? Onestamente non c'è trattativa, in questo momento no. Vogliamo fare un mercato in entrata per colmare gli infortuni che abbiamo avuto. Non vogliamo ragionare in uscita, ma in entrata. Se arriverà l'offerta ci penseremo"