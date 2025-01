Juventus, Giuntoli: "Costa, Kolo Muani e Araujo? Ci muoviamo su più profili, fiduciosi di avere rinforzi a breve"

Lafa visita all'nel recupero della 19esima giornata della Serie A 2024/25 (partita posticipata per gli impegni delle due squadre in Supercoppa Italiana), mentre la squadra di Thiago Motta - in tribuna al Gewiss Stadium per squalifica - è impegnata sul campo prosegue il lavoro sul mercato di Cristiano Giuntoli.è in arrivo a Torino nelle prossime ore per rinforzare le corsie difensive ed è arrivato anche il sì diper l'attacco (prestito secco dal PSG), ma proseguono anche i contatti per un difensore centrale con il nome didel Barcellona in cima alla lista dei desideri.

Prima della partita di Bergamo, proprio Football Director della Juventus Giuntoli è intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Partita molto importante come le prossime, dobbiamo cercare di invertire la tendenza, portare a casa più partite, questa può essere l'occasione giusta".- "Alberto Costa e Kolo Muani? Finché non formalizziamo non mi piace parlare dei singoli, ci stiamo muovendo su un po' di profili per aumentare numericamente la rosa e aumentare un po' la qualità, fiduciosi di dare al mister a breve qualche elemento in più per darci una mano viste le tante assenze che abbiamo avuto nel girone di andata".

- "La Juventus vuole sicuramente aumentare la qualità e la quantità dei giocatori, siamo pronti a farlo, vedremo le situazioni, ancora non c'è niente di definitivo con nessuno ma siamo fiduciosi di dare al mister a breve qualche giocatore bravo".- "Ci sono mancate energie tante volte per mancanza di rotazioni, siamo sempre stati in affanno, poi è chiaro che vogliamo fare di più, come ha detto il mister siamo tutti arrabbiati perché vogliamo fare di più".- A Dazn, Giuntoli ha aggiunto su Kolo Muani: "Abbiamo passato un periodo lungo con infortuni che ci hanno condizionato, non ci sono stati cambi sufficienti. Stiamo investendo tempo per dare al mister dei calciatori validi per giocare nella Juventus. Cercheremo di fare il massimo. Ancora non definito, ma siamo fiduciosi. Come giocheremo? Dovete chiedere al mister io cerco di fare quello che si può nel mercato di gennaio".

- "Con Alberto Costa siamo ai dettagli, stiamo seguendo calciatori di livello che possono darci subito una mano".- "Siamo tutti arrabbiati per i pareggi, vogliamo portare la vittoria, ce lo meritiamo. Vuol dire che dobbiamo fare qualcosa in più".