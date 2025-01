AFP via Getty Images

Como-Milan, la MOVIOLA LIVE: giallo per Morata, salta la Juventus

Redazione CM

22 minuti fa



Como-Milan è una gara valevole per il recupero della sfida valida per la 19a giornata del campionato in Serie A, l’ultima del girone di andata. Segui su Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola della sfida.



Como – Milan martedì ore 18.30



Manganiello

Giallatini – Colarossi

Iv: Ghersini

Var: Serra

Avar: Fabbri



20' - Cartellino giallo per Morata per un intervento in ritardo su Diao: ammonizione pesante, era diffidato lo spagnolo e dunque salterà la Juventus