Juventus: Giuntoli detta la via, ma un vice Vlahovic è necessario. Le piste in attesa di Milik

Il Football Director della Juventus,, ai microfoni di DAZN, non ha lasciato spazio all’immaginazione, tracciando quella che sarà la linea di mercato in vista della prossima sessione invernale, prevista per gennaio: "In questo momento con tanti infortunati abbiamo avuto il problema della gestione degli sforzi e siamo stati meno brillanti in alcune situazioni. La priorità? Un difensore centrale". Dichiarazioni che ci portano di fronte a una verità assoluta: la Juventus cerca un difensore centrale per sopperire alla lunga assenza – causa infortunio – di Gleison Bremer.

JUVENTUS, C’E’ IL BUDGET PER IL DIFENSORE

Tuttavia, leggendo oltre le righe,Priorità alla difesa, dunque, certo, ma nella lista dei pensieri di Giuntoli non viene mai depennata la casella inerente al vice di Dusan Vlahovic.

Effettivamente, sono presenti alternative che, per caratteristiche, possano far rifiatare il centravanti serbo:è una soluzione provata anche nel finale della partita con l’Udinese,– ora assente per infortunio – ha già dimostrato in avvio di stagione di poter calcare anche quella zona di campo, lo stesso(nella sua parentesi al Lille) ha dato garanzie tecniche nel ruolo di punta centrale e in ultimopuò agire da falso nueve e muoversi lungo tutto l’asse offensivo. Tante soluzioni, assolutamente vero, ma nessuna che ha fornito la giusta opzione per sostituire Vlahovic in termini realizzativi. Guardando i dati, esclusa la rete di San Siro contro l’Inter (siglata dallo stesso attaccante ex Fiorentina)

. Nel corso delle settimane, sono state varie le piste che sono state sondate dal board e della squadra mercato della Vecchia Signora (da David a Zirkzee, passando per Lucca).: perserve un investimento per non aspettare la fine dei termini contrattuali a giugno,è appena arrivato a Manchester e ha un ingaggio importante, l’Udinese chiude le porte prima dell’estate per. Anche per tali motivi,è un’opzione low cost che può risalire di quotazione e prendere sempre più piede, specialmente se si verificasse la reale condizione principale per affondare il colpo:, in questo caso l’Everton.

C'è la volontà di Milik di calcare un terreno di gioco e lo stesso Thiago Motta lo aspetta per valutarne condizioni e impatto sul rettangolo verde nel ruolo di vice Vlahovic.. Di fatto, lo stesso club aspetta di capire le sue condizioni per muoversi e valutare ulteriori alternative.. Cioè: giovane, affamato, che possa mettere in difficoltà questo Vlahovic troppo solo. Persino nelle gerarchie.

