Juventus, oltre le parole di Giuntoli: c'è il budget per il difensore

Parafrasando una celebre trasmissione televisiva,. Certo, una pre-selezione è stata già fatta, anche perché, beh, non è che lasci tanto spazio a immaginari differenti. Tant'è: tocca capire chi e come, il "quando" è di fatto già intuibile. Non sarà prima di gennaio.Posto che Thiago di "vice" non vuole proprio sentir parlare,(e Danilo, eventualmente). Pertanto, è un gioco matematico, è un'equazione che torna perfettamente. Ed è il metodo di lavoro bianconero. Si guardano diversi profili, prevalentemente tra gli scontenti -- e solo poi si agirà. Come ha detto lo stesso direttore: "Ora è troppo presto". Nella sua idea, il mercato inizia a metà dicembre.La domanda delle domande non sarà evitata:E non è detto che possa essere l'unico addio della sessione invernale., e non necessariamente con l'opzione di acquisto a fine anno. Si vedrà, semplicemente. E di volta in volta. E di situazione in situazione. Per tutto il resto, attaccante compreso, c'è tempo e margine. E ci saranno soprattutto le dinamiche del calciomercato a offrire opportunità. Giuntoli "sta alla finestra", l'ha pure detto.