Juventus, Giuntoli fissa il prezzo per Kostic: il punto tra Crystal Palace e Turchia

La Juventus prosegue con la linea assunta da qualche settimana: gli esuberi non sono stati convocati nemmeno per il test amichevole contro l’Atletico Madrid. Tra questi figura sempre il nome di: l’obiettivo di Giuntoli è quello di cedere l’esterno serbo a un anno dalla naturale scadenza del contratto.- Alessandro Lucci, agente di Filip Kostic, sta lavorando alacremente da diverse settimane per trovare la migliore soluzione possibile al suo assistito. Con un pizzico di amarezza perché l’ex Eintracht Francoforte aveva legato con tutto il gruppo bianconero e si sente in grado di poter dare un contributo significativo alla causa.

La situazione di Kostic andrà approfondita a stretto giro di posta perché il tempo stringe e la nuova stagione sta per prendere ufficialmente il via. Qualche sirena è suonata dalla Turchia ma sia Galatasaray che Fenerbahce non sono andati oltre una richiesta di informazioni.. Primi contatti in corso in attesa di capire se potrà aprirsi una vera e propria trattativa.