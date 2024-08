Perché la Juventus non ha preso Todibo

GETTY

L'idea della Juventus era chiara: fuori Huijsen, dentro. Il giocatore aveva respinto altre proposte perché aspettava solo che la Juve e il Nizza si mettessero d'accordo per poi avere il via libera e trasferirsi a Torino. Un punto-chiave, perché quell'ok da parte del club francese non è mai arrivato.- La Juve ha fatto più offerte al Nizza accontendandolo anche sulla formula: prestito con obbligo di riscatto. L'ultima proposta era molto vicina alle richieste del club francese, ma non è bastata per chiudere l'affare.e portandosi a Londra il giocatore che dopo aver aspettato a lungo la Juve ha accettato l'offerta degli Hammers.

- Saltato Todibo, la Juventus si è già rimessa a caccia di un nuovo difensore considerando che in partenza c'è anche Rugani che sta parlando con l'Ajax e non è escluso che possa rimanere in Serie A con qualche altra maglia., adesso i bianconeri sono concentrati su Nico Gonzalez e Koopmeiners, due obiettivi principali per la Juve 2024/25.