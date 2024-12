Juventus, Huijsen è esploso: venduto a 15 milioni, ora lo vuole il Real Madrid. Che può far felice Giuntoli

AFP via Getty Images

Il calciomercato di gennaio diL’infortunio di Bremer ha lasciato scoperta una posizione troppo delicata e i soli Kalulu e Gatti – con Danilo, in partenza, che non dà garanzie al tecnico – non bastano. Bisogna intervenire: piaccionoLa Juventus, però, in estate, aveva la soluzione in casa:RITORNO DI FIAMMA - A riportarlo è il quotidiano spagnolo AS, che scrive di. La squadra di Carlo Ancelotti ha perso per tutta la stagione Eder Militao e Dani Carvajal e, in attesa del rientro di Alaba, deve tamponare l’emergenza. Huijsen, nato in Olanda, ma naturalizzato spagnolo, è ritenutononostante, su di lui, ci fosse anche il Barcellona: “Credevo che l'Italia mi avrebbe dato di più in termini di apprendimento. Avevo già qualità palla al piede, ma dovevo migliorare con i duelli con gli attaccanti, negli scontri e anche nella tattica. Effettivamente la Serie A mi sta dando veramente queste cose per farmi diventare un giocatore migliore, anche se ho ancora molto da imparare", queste le sue parole del marzo 2024 ( CLICCA QUI ).

Venduto perdopo 13 presenze con il Bournemouth tra campionato e Carabao Cup, di cui otto da titolare, e due gol in Premier League. Può essere considerato un rimpianto, anche perchéper un giocatore di appena 19 anni e con già un anno di Serie A e 14 presenze tra Juventus e Roma alle spalle.La valutazione diche, come confermato dal suo CLICCA QUI ) con i portoghesi che – si sa – sono bottega cara. Più bassa la cifra per prendere(gli stessi che potrebbero servire per Hancko), anche se preferirebbero venderlo all’estero invece che vedere sia lui che Kalulu (la coppia dello scudetto del 2022) con la maglia bianconera.

Tornando a Hujisen, c'è un aspetto da considerare:. Il suo addio dalle Cherries, vera sorpresa della Premier League, potrebbe quindi portare soldi freschi nelle casse bianconere.