Juventus, i bookie smentiscono Percassi: viva la pista Koopmeiners, a bassa quota anche Sancho e Todibo

Getty Images

“Non è mai stata prevista la cessione di”. Verità? Strategia? Le parole di Lucasuonano come un avvertimento nei confronti della, da tempo interessata all’olandese, ma gli esperti di Sisal sembrano smentire l'amministratore delegato dell'Atalanta, offrendo a 1,40 il passaggio del centrocampista alla corte di Thiago Motta. Pista ancora viva, dunque, così come quella che porterebbe a Jean-Clair, difensore delvisto in bianconero a 1,65 su. Per quanto riguarda il capitolo esterno, si profila un testa a testa tra Sancho e Berardi: al momento i bookie propendono per l’inglese, in lavagna a 1,75, mentre il giocatore del Sassuolo paga 2 volte la posta.