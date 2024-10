Juventus, i convocati di Thiago Motta per l'Inter: solo due portieri, emergenza a centrocampo

Sono solo 19 i convocati diin vista dell'importantissimo big match valido per la nona giornata della Serie A 2024/25 e che vedrà laaffrontarein trasferta a San Siro a Milano nel pomeriggio di domenica 27 ottobre e con fischio d'inizio fissato alle ore 18. L'allenatore italo-brasiliano non ha ricevuto buone notizie dall'infermeria e partirà alla volta di Milano con gli uomini contati soprattutto in mezzo al campo e con un'assenza aggiuntiva anche nel reparto dei portieri.Non hanno infatti recuperato dai rispettivi infortuni né, née nemmeno. Assente invece per motivi familiari è invece il terzo portiereC'è invece regolarmente Weston McKennie il cui infortunio è invece ormai alle spalle.

L'Portieri: Perin, Di Gregorio.Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi.Centrocampisti: Locatelli, Fagioli, McKennie, Thuram.Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Adzic, Weah, Mbangula.