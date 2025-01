Juventus, idea bomba: Tonali con la cessione di Douglas Luiz al Newcastle

, che da tempo apprezza le qualità del brasiliano e che è alla ricerca di centrocampisti che possano tentare la difficile impresa di sopperire all'assenza per infortunio di Rodri, il Pallone d'Oro 2024. Oltre ai Citizens, che stanno parlando di Douglas Luiz con la Juventus su una corsia parallela a quella per Andrea Cambiaso,. Dopo un difficile inserimento in Serie A, dovuto sia a una difficoltà di ambientamento che a una scintilla non scoccata dal punto di vista tecnico e tattico con Thiago Motta,, campionato nel quale si è trovato bene e nel quale ha fornito sempre un buon rendimento, con un bilancio di 175 presenze e 20 gol con la maglia dell'Aston Villa (204 partite e 22 gol estendendo a tutte le competizioni). In Italia invece, finora, il magro bottino di Douglas Luiz parla 16 presenze (con una media di 29 minuti in campo a partita) e zero gol.

Detto che al momento il club che ha mostrato il maggior interesse per l'attuale numero 26 della Juventus è proprio il Manchester City, e qui si parla del mercato di gennaio, in prospettiva, e quindi ampliando il discorso anche alla prossima sessione estiva della campagna trasferimenti,, centrocampista della Nazionale e dei Magpies.Ex Milan, punto fermo dell'Italia di Luciano Spalletti e giocatore, da parte dell'allenatore del Newcastle, Eddie Howe,. Con età e scadenze di contratto simili (Douglas Luiz classe 1998, scadenza nel 2029; Tonali classe 2000, scadenza nel 2028),: gli inglesi avrebbero un giocatore che in Premier, e in un club del loro stesso livello, ha dato il meglio di sé; la Juventus invece accoglierebbe un rinforzo perfetto per il centrocampo di Motta e anche per le liste, visto che dalla Continassa potrebbero partire Andrea Cambiaso e Nicolò Fagioli.