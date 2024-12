gettyimages

Milan, Furlani: "Ho ricevuto minacce di morte per la cessione di Tonali"

13 minuti fa



Una dichiarazione forte di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, nella pubblicazione di un documento della Harvard Business School sul caso AC Milan. Traduzione a cura di MilanNews.



PRESSIONE MEDIATICA - “Ero consapevole della volatilità che deriva dal fatto che i media e i tifosi parlano del nostro club, ma ho capito che non c’è modo di sfuggire a quello che dicono in televisione o scrivono sui giornali. Ti colpisce davvero nei giorni negativi. E poi ci sono giorni ancora peggiori, come quando ricevo minacce di morte, per esempio quando abbiamo venduto Tonali, uno dei nostri migliori giocatori. È in quei momenti che ho pensato: ‘Okay, queste cose non te le insegnano alla Harvard Business School”.