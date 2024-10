Juventus, idea Kolo Muani grazie alla nuova amicizia con il PSG. C'entra anche Skriniar

Gianluca Minchiotti

4 minuti fa



Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998, potrebbe lasciare il Paris Saint Germain nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta L'Equipe, Kolo Muani, che non è tra i titolari della squadra di Luis Enrique, si starebbe guardando intorno per cercare una destinazione che gli consenta di poter giocare con maggiore continuità. In questa stagione, Kolo Muani ha collezionato 10 presenza (per lo più spezzoni di partite), realizzando due gol, per un totale di 375 in campo (289 in Ligue 1 e 86 in Champions League).