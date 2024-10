In Copertina: Yildiz ha il tempo dalla sua. Si può diventare Del Piero senza decidere tutte le partite a 19 anni

, grafica inclusa. È vero, mancava ancora Fiorentina-Roma, ma difficilmente qualcuno avrebbe potuto scalzaredalla nostra prima pagina. Perché la sua Atalanta segna, vince, ci fa divertire, valorizza giovani e meno giovani e, in ultimo, è tra i pochi club a regalare con continuità calciatori alla nostra Nazionale.ci piace immaginare che sia lo stesso Gasperini a suggerirci di concedere a lui le meritate luci della ribalta.

Susi dibatte e si dibattera ancora molto: sicuramente il suo approccio col calcio dei grandi non è stato quello di Yamal, ma il problema probabilmente sta proprio lì, nel normalizzare ciò che normale non è. Perchè i vari Yamal e Bellingham, così come capitato in passato anche a Messi, sono l’eccezione, non la normalità.non per forza spaccando ogni partita all’età 17, 18 o 19 anni.

Per questoció che è certo è che Yildiz abbia un talento enorme, se questo gli permetterà di trasformarsi in una star del nostro calcio lo sapremo tra un po’. E sappiamo già cheal coro di “ve lo avevo detto”, ma se Yildiz proseguirà il suo percorso di crescita con costanza arriverà lontano.E poco importa seIl calcio ne ha visti tanti di campioni vincere decine di partite letteralmente “da soli”, senza necessariamente aver iniziato a farlo a 19 anni. E di tempo, questo possiamo dirlo con certezza, Yildiz davanti ne ha parecchio.