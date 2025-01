Juventus, il Chelsea ha chiesto Douglas Luiz: la formula e la situazione

Una nuova presenza da titolare, una prestazione assolutamente sufficiente nell’ultima partita di Champions League, ma gli scenari di mercato che continuano a far girare rumors, voci e interessi da parte delle big di Premier League nei suoi confronti. È questo lo scenario con il quale ci affacciamo a, centrocampista della Juventus arrivato nell’ultima estate a fronte di un’importante investimento pari a 50 milioni di euro complessivi (di cui un esborso di 28 milioni, più le cessioni all’Aston Villa di Samuel Iling Jr. ed Enzo Barrenechea).

É chiaro come il rendimento dell’ex Aston Villa non sia stato esattamente quanto desiderato dalla dirigenza e dallo staff tecnico piemontese. Complice anche qualche affaticamento fisico di troppo e un difficile lungo periodo di adattamento e ambientamento nel nostro campionato, Douglas Luiz ha reso al di sotto delle aspettative prefissate in estate. Lo score parla di 16 presenze stagionali per un totale di 474’ disputati con – tuttavia – 0 reti e 0 assist. Tuttavia, la possibilità di tornare nel campionato dove ha vissuto i suoi momenti migliori e ha vissuto l’esperienza di più alto livello della sua carriera. Dall’Inghilterra, ricordano come

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qu

Come riportato da Fabrizio Romano,, ma i bianconeri, allo stato attuale dei fatti, non avrebbero intenzione di aprire al prestito del giocatore brasiliano ex Villans, a meno di un inserimento di un obbligo di riscatto o di condizioni che possano portare a una cessione a titolo definitivo del centrocampista.