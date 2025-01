Il Manchester City torna su Douglas Luiz: la formula e la posizione della Juventus

Simone Arveda

(la terza da titolare in tutta la stagione fra tutte le competizioni). Una prova sicuramente sufficiente da parte del centrocampista brasiliano che, tuttavia, nei seguenti due impegni della Vecchia Signora ha collezionato solamente 30’ sul rettangolo verde di gioco.Non è un mistero che il rendimento da parte dell’ex Aston Villa non sia stato esattamente quanto sperato dalla dirigenza e dallo staff tecnico piemontese. Complice anche qualche affaticamento fisico di troppo e un difficile lungo periodo di adattamento e ambientamento nel nostro campionato,Lo score parla di 16 presenze stagionali per un totale di 474’ disputati con – tuttavia – 0 reti e 0 assist.(esborso economico pari a 28 milioni di euro, più le cessioni di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Junior).

E' inddubio che l’infortunio di Rodri abbia causato ingenti problematiche al centrocampo del Manchester City.che possa degnamente sostituire il Pallone d’Oro in carica e scorrendo la lista degli obiettivi sul suo taccuino, come riportato da The Athletic, si può evidenziare comeLa fonte inglese segnala come(che per non creare minusvalenza, accetterebbe offerte pari almeno a quei 28 milioni di euro pagati in estate)rimandando ogni possibile discorso d’acquisto al termine della corrente stagione. Il City si aggiunge dunque al Nottingham Forest nella corsa a Douglas Luiz.

