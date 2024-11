Juventus, il fattore Kia avvicina Zirkzee: cosa filtra sul colpo dal Manchester United

Redazione Calciomercato

Ilaveva presola scorsa estate su precisa indicazione di Ten Hag. Il destino ha poi voluto che proprio il tecnico olandese non abbia saputo valorizzare il proprio connazionale facendolo giocare poco e niente. Ora i Red Devils sperano che la musica possa cambiare conin panchina, uno che ha fatto esplodere un certo Gyökeres. Certo, parliamo di due attaccanti profondamente diversi dal punto di vista tecnico e del temperamento ma per il club inglese Joshua resta. Un investimento importante che non può essere depauperato senza batter ciglio.

Dopo l’illusione del gol all’esordio Zirkzee ha giocato altre 10 partite senza mai trovare la via della rete. Spesso subentrando nell’ultima mezz’ora di gara. Chi conosce bene Josh racconta di un ragazzo, poco felice per usare un eufemismo. Lasciare Manchester vorrebbe dire arrendersi senza lottare però certe sensazioni non lasciano presagire nulla di buono.

Joorabchian può diventare il fattore determinante per vedere Zirkzee alla Juventus dal suo mentore Thiago Motta., i due parlano da mesi della situazione dell’ex Bologna. Kia starebbe già muovendo le proprie pedine dietro le quinte, la soluzione bianconera piace molto per tanti motivi.Il Manchester United non sembra voler puntare su Zirkzee per il prosieguo della stagione anche se l’ultima parola l’avrà Amorim che avrà il compito di dare un giudizio sul nazionale olandese.Con un Vlahovic in bilico Joshua diventerebbe la soluzione migliore per la Juventus per diversi motivi:, un valore del cartellino alla portata (tra i 40 e i 50 milioni) e il forte rapporto di stima reciproca con Thiago Motta. Ora resta solo da capire quando Giuntoli farà partire la missione per il gioiello olandese.