Infortunio Vlahovic, cosa filtra per Milan-Juventus

AFP via Getty Images

Altra partita delle nazionali e altro allarme per la Serie A.che l’ha costretto a chiedere il campo. Il pensiero di Thiago Motta è volato subito al big match di sabato alle 18 contro il Milan. Vlahovic è in dubbio per la partita, tornerà a Torino e verrà monitorato da vicino dallo staff medico e dall’allenatore giorno per giorno, poi prenderanno una decisione su cosa fare.

- Dopo aver sfiorato il gol del vantaggio che avrebbe qualificato la Serbia alla fase finale della Nations League, Vlahovic si è seduto a terra all’88’ chiedendo l’intervento dello staff medico; l’attaccante bianconero si è rivolto alla panchina, ma: zoppicava tenendosi il flessore della coscia sinistra, come se sentisse dolore proprio dietro alla coscia.

- In caso di forfait di Vlahovic Thiago Motta dovrà trovare una nuova soluzione lì davanti. Al momento l’ipotesi più concreta è quella dicome falso nove: un regista offensivo che possa legare i reparti, con caratteristiche più simili a Zirkzee che Motta ha avuto a Bologna.è la prima alternativa, con caratteristiche diverse rispetto al turco: l’ex Lille cerca la profondità e verticalità grazie alla sua velocità; e in area ha dimostrato di saperci fare. Entrambi sono stati già provati in quel ruolo. Altre due idee sono, che in qualche spezzone è già stato schierato in quel ruolo, eche non ci ha mai giocato ma grazie alla sua duttilità ha le caratteristiche per farlo.