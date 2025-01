Getty Images

A Sky Calcio Club si analizza: oltre al campo e al mercato, uno dei temi di discussione èFra i vari interventi, sono particolarmente degni di nota quelli di, che parte così: "Ho fatto un sacco di acquisti: Douglas Luiz gioca in un’altra posizione, Koopmeiners va a fare il trequartista e non funziona, Yildiz lo vedo sulla fascia poi me lo ritrovo al centro e quando gioca centrale gioca meglio.. Diciamo che Thiago ha anche qualche comportamento che, con i colleghi, è un po’ arrogantello".

E poi aggiunge una rivelazione: "In settimana ci sono state diverse voci che parlano di un rapporto difficile.. Che anche con Gatti, Fagioli ed è facile intuirlo perché ormai è fuori, con Douglas Luiz…".