Juventus, il mercato chiama Arthur: da De Zerbi a Fiorentina ed Everton, a gennaio sarà addio

Non solo, in casac'è un altro giocatore il cui futuro è ancora tutto da scrivere e che, oggi, può vantare 0 minuti all'attivo agli ordini di Thiago Motta.ufficialmente inserito nelle liste Champions e Serie A, ma di fatto fuori rosa e fuori squadra. Il suo addio in estate non si è concretizzato nonostante l'indicazione data dal direttore sportivoe ora, in vista del mercato di gennaio, le sirene del mercato sono tornate a risuonare per lui.Arthur è consapevole che la sua situazione non cambierà e che rimarrà ai margini della Juventus e, anche per questo, sta spingendo per trovare una soluzione per un addio a gennaio. Molte delle piste che si erano aperte in estate, percepiti a Torino. E oggi molte di quelle piste, come ad esempio quella che lo avrebbe portato a Napoli da Antonio Conte, si sono definitivamente chiuse.

Oggi, come riportato da AS in Spagna,che sta volando con il suo Marsiglia e che vorrebbe inserirlo nel suo centrocampo che può vantare anche l'altro ex-bianconero Adrien Rabiot. L'ex allenatore di Brighton e Sassuolo fra le altre era arrivato in estate a parlare addirittura con il giocatore per presentargli il progetto, ma non se ne fece nulla proprio per questioni contrattuali. Con la Juventus

. Il club inglese con Sean Dyche in panchina è in ripresa dopo un'inizio shock in campionato e continua a cercare un regista puro da inserire in organico. Inoltre Arthur già conosce la città pur non essendo riuscito a brillare nell'esperienza al Liverpool. Con la Fiorentina, invece, Arthur si è messo ampiamente in mostra non trovando però la quadra per un riscatto nel corso dell'estate. Oggi, con l'infortunio di Mandragora,