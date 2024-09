Juventus, Douglas Luiz riserva di McKennie è clamoroso. Sul brasiliano i fantasmi di Diego, Felipe Melo e Arthur

DOUGLAS LUIZ E I FANTASMI

Ed è qui che inizia la seconda parte della nostra storia, quella che riguarda, appunto, Douglas Luiz. Da una parte, è clamoroso che sia proprio lui a non giocare titolare e a subentrare al posto di un giocatore che era stato messo sul mercato proprio per arrivare ad acquistare Douglas Luiz stesso. Ed è clamoroso che giochi un ex epurato al posto di un calciatore acquistato per un valore pari a 51 milioni di euro. Dall'altra, fatto salvo un fisiologico periodo di ambientamento per chi, per la prima volta, arriva a giocare in un nuovo paese e in un nuovo calcio (anche se ieri il palcoscenico non era la Serie A, ma quello internazionale della Champions League), qualche mugugno inizia a sollevarsi nel sentimento popolare juventino rispetto al centrocampista brasiliano. Il 26enne Douglas Luiz ha tutte le qualità tecniche, tattiche a caratteriali per imporsi anche alla Juventus, ma i fantasmi di Diego, Felipe Melo e Arthur sono ancora troppo freschi per non spaventare il tifoso medio della Juventus.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui