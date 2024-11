Juventus, il mercato per rimediare all'emergenza infortuni: crolla in quota l'arrivo di Skriniar, i bookie spingono per Zirkzee

AFP via Getty Images

scenario sempre più possibile. Si avvicina la finestra di mercato invernale e i bianconeri dovranno ovviare alla grana infortuni, che ha colpito il reparto difensivo. E il nome più caldo per sostituire Bremer è quello dell'ex Inter, ai margini della rosa del PSG: la quota per l'approdo alla corte di Thiago Motta è crollata in una settimana da 4 a 1,85. Meno concreta la pista che porta a Sergio Ramos, offerto a 6. La pedina in difesa potrebbe non essere l'unico rinforzo previsto, soprattutto dopo il ko di Vlahovic in nazionale. Sempre nell'aria, infatti, il profilo di Joshua, propenso a tornare in Italia dopo un impatto non entusiasmante in Premier League con la maglia del Manchester United: il passaggio alla Juventus paga 5 volte la posta.

Alla ripresa del campionato dopo la sosta, la Juventus è attesa dal big match a San Siro contro il Milan, altro test per misurare le ambizioni bianconere. Al momento la vittoria dello scudetto si gioca a 6,50, dietro ad Inter, Napoli e Atalanta. Thiago Motta, però, è il favorito dei bookie per il trionfo in Coppa Italia a 3,40, avanti anche all'Inter, in lavagna a 3,65. Si partirà con i sedicesimi, in programma il 17 dicembre contro il Cagliari.