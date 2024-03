Juventus, il rinnovo di Allegri è una questione soprattutto di soldi: tutti i punti sul tavolo

per il rilancio di un club scottato dalla mancata partecipazione all’ultima edizione di Champions League e da una semestrale che già fatto registrare perdite per 95,1 milioni di euro ed una previsione di rosso al prossimo 30 giugno di 123,7 milioni,Avere in mano la garanzia di determinati introiti o meno farà tutta la differenza di questo ed offrirà al massimo responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli tutti gli strumenti necessari per pensare alla costruzione della squadra della prossima stagione. Da qui nasce un’attesa sempre più snervante per conoscere il futuro di Allegri che, direttamente ed indirettamente, ha recapitato un paio di messaggi molto chiari tra le righe.- ". Ho ancora un anno di contratto, abbiamo tanti obiettivi da raggiungere. Poialla vigilia dell’importante sfida di questa sera sul campo del Napoli. Frasi abbastanza interlocutorie ma che denotano, visto che la Juve viaggia abbastanza spedita verso il raggiungimento di quegli obiettivi minimi prefissati ad inizio campionato - e c’è sempre una Coppa Italia ancora conquistabile - e la disponibilità del diretto interessato a proseguire il lavoro intrapreso con Giuntoli nella scorsa estate., agente molto vicino ad Allegri,Fabio Paratici, Pavel Nedved e del precedente Cda. “Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club.”. Il riferimento a figure più affini al modo di pensare la Juve di Allegri che oggi alla Continassa non ci sono più è chiaro.- Così comee meno dipendente dai ripetuti aumenti di capitale dell’azionista di maggioranza., per alleggerire l’attuale monte stipendi da 150 milioni di euro lordi. Interpellato sull’argomento, Allegri non ha risposto e ha rimandato la palla nell’altra metà del campo: il dossier è nelle mani della Juventus e sarà anche e principalmente una questione di soldi.