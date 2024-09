Juventus in Champions due anni dopo: sembrano passati due secoli, è cambiato quasi tutto. Vi ricordate chi c'era?

La, impegnata oggi contro ilalle 18.45, torna indopo una stagione di assenza e, quasi, due anni solari. L'ultima partita giocata dai bianconeri nella massima competizione europea per club risale infatti al 2 novembre del 2022:, nella sesta e ultima giornata di un girone che si chiuse con questa. I bianconeri, con una vittoria e cinque sconfitte, 'retrocessero' in Europa League.. Basta dare un'occhiata allaper iniziare a rendersene conto:

Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (43' st Barrenechea), Fagioli (43' st Barbieri), Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti (29' st Chiesa); Milik. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Rugani, Soulé. All. Massimiliano Allegri.. Inoltre, della Juventus 2022-23 facevano parte, ma presenti tuttora alla Continassa:. Un totale di, vale a dire più di metà della rosa rivoluzionata.

Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.che sarebbe poi rimasto sulla panchina bianconera ancora per una stagione e mezza, per poi esserecon l'inizio della stagione 2024-25. Ma non finisce qui, perché. Al termine di quel mese di novembre infatti vennero rassegnate le, compreso il presidente, che poi avrebbe lasciato formalmente la carica il 18 gennaio del 2023.

(azionista di maggioranza),(presidente),(amministratore delegato),(direttore sportivo):rispetto al passato nel giorno della Juventus che ritorna in Champions.in conferenza stampa, ricordando uno dei mantra di Allegri.