Juventus in Champions, i convocati per il PSV: tre gli assenti

Redazione CM

9 minuti fa



Oggi alle 18:45, la Juventus inizia la sua avventura nella Champions League 2024/2025 affrontando il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium. Gli olandesi, campioni in carica della Eredivisie, arrivano a Torino in grande forma, avendo vinto tutte le cinque partite di campionato disputate finora, mantenendo il primo posto in classifica a punteggio pieno. LA LISTA - In vista di questo ritorno in Champions, dopo l'esclusione per squalifica nella scorsa stagione, Thiago Motta ha diramato la seguente lista dei convocati. 1 Perin 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Danilo 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 15 Kalulu 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 21 Fagioli 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 32 Cabal 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula ASSENTI - Sono esclusi dalla lista dei convocati gli infortunati Conceicao e Milik. Non compare nemmeno Arthur, in lista Champions ma che non si allena con la squadra.