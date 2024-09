Motta prova la Juventus anti PSV: non c'è Yildiz, riecco Thuram. Le idee per la Champions

Getty Images

Rimescolare. Cambiare. Provare ad aizzare anche un po' l'orgoglio della, che dopo due pareggi a reti inviolate sembra essersi un po' acquietato. E invece no: col Psv serve qualcosa di diverso, una scossa per elettrizzare l'ambiente. Una scelta forte, sempre forte, pronta ad andare oltre il concetto di turnover. Kenanrischia di stare fuori, o almeno le prime idee divanno in questa direzione. Vuole gli esterni a piede giusto, servire con più costanza Vlahovic e magari evitare l'intasamento centrale, dove Teunsi candida a una conferma piuttosto scontata.

Quanto avrà inciso la prestazione dinella prima decisione di? Beh, non poco. Se pensiamo alle risposte date dall'allenatore sui concetti di merito, condizione e forma, allora capiremo che una panchina perpuò rappresentare persino una buona notizia. Si mette una prima virgola alla sua stagione. Si frena un processo a tratti apparso troppo frettoloso. Ci si ricarica, per poi ripartire.Poi, banalmente, è che ci sono pure gli altri. C'è soprattutto, con il qualeha creato un feeling speciale. Era il suo esterno dall'inizio e l'infortunio ha frenato un buon inizio. Pure al Castellani, nel momento più complicato, ha gettato lui nella mischia, la sua gamba senza pensieri. Frenetica, sempre. Sarà Tim a giocare molto probabilmente a destra, con Nico Gonzalez che può traslocare sul lato opposto, provando a sfruttare il piede forte in profondità e cercando, magari da esterno a esterno, di premiare gli inserimenti dell'americano e di chi si butterà dentro. Aspetto, questo degli inserimenti senza palla, sul quale Motta avrà insistito in maniera particolare: traed, si è visto pochissimo.

Per il resto, difesa che non subisce gol, difesa che non cambia. L'idea di Motta potrebbe essere quella di confermare il blocco visto con l'Empoli e dunqueesterno basso a destra, con Gatti-Bremer in mezzo,nuovamente a sinistra; tra i pali, il rientro di Di Gregorio al posto di Perin. In mezzo dubbi più concitati: Manuelsta meglio di tutti gli altri e sarà titolare; il dubbio è Thuram-Douglas Luiz, con il francese decisamente favorito. Sarebbe ancora una bocciatura da titolare, per il brasiliano: ma guai a chiamarlo caso. Serve tempo. Serve impatto. Serve un'idea più chiara di Juve, un po' per tutti.

: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremre, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Weah, Vlahovic.Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams, Til, Schouten, Veerman, Bakayoko, De Jong, Tillman.