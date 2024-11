Getty Images

Sono solo 13 i giocatori di movimento a disposizione di Thiago Motta per la partita di campionato contro il Lecce. Scelte quasi obbligate per l'allenatore della Juventus, che si presenta a Via del Mare con gli uomini contati. Il reparto più corto è la difesa: Bremer e Cabal hanno già finito la stagione da tempo a causa dei loro infortuni,Nonostante siano state escluse lesioni, si aspetteranno le sensazioni del giocatore per capire se sarà a disposizione di Motta.- A corto di difensori, l'allenatore ha. Capitano della Primavera bianconera, il difensore si è allenato tutta la settimana con la prima squadra e ieri sera è stato informato della possibilità di giocare con i grandi: "Prepara i documenti, che forse vai a Lecce anche te". Non se l'è fatto dire due volte, ora Filippo è lì in attesa della rifinitura della Juve, per capire se Savona ci sarà o meno.

- Pagnucco è un terzino sinistro, di piede mancino, che all'occorrenza può giocare anche qualche metro più avanti a centrocampo., un'amichevole contro il Galles nella quale ha anche segnato. Dopo un paio di panchine in Serie C con la NextGen può essere arrivato il momento della svolta: Pagnucco è pronto al salto tra i grandi, Motta ci pensa.