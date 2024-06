Juventus, incontro Kean-Fiorentina: Giuntoli fa il prezzo

Getty Images

L'attaccante della Juventus è una prima scelta di Palladino, che lo voleva a gennaio al Monza, e Pradé, direttore sportivo viola, che oggi incontrerà i suoi agenti per provare ad arrivare a un accordo. La punta passata da Verona, Everton e Paris Saint-Germain, ma per lui non c'è futuro a Torino. Non rientra nei piani di Thiago Motta ed è considerato da Giuntoli uno di quei giocatori cedibili per fare cassa.

Nel marzo 2023 i bianconeri hanno riscattato l'attaccante di Vercelli, classe 2000,Nell’estate del 2021 Kean tornò a Torino in prestito biennale per una cifra di 7 milioni di euro, 3 per la stagione 2021/22 e 4 per la 2022/23. Quindi, di fatto, è costato 35 milioni di euro, più 3 di bonus.Per KeanKean non è l'unico nome sulla lista: i viola per l'attacco pensano a Retegui del Genoa, Sorloth del Villarreal, Lucca dell'Udinese e Vitor Roque del Barcellona. In partenza c'è Nzola, più Ikoné, che ha offerte dal Qatar e piace all'Ajax.

Kean l'anno scorso ha giocato 20 partite, 19 in campionato e 1 in Coppa Italia, per un totale di 654',A gennaio è stato vicino all'Atletico Madrid, che ha rinunciato al prestito a causa dei tempi di recupero lunghi per l'infortunio alla tibia patito a dicembre. Kean alla Juve ha segnato 22 gol in 123 partite.