Getty Images

Juventus, pronta la formula per Saelemaekers: la valutazione del Milan

37 minuti fa

4

Rinforzi in ogni reparto: la Juventus non intende arrivare impreparata alla prossima stagione. Giuntoli e la sua squadra hanno diversi nomi in lista per accontentare Thiago Motta e stanno pensando di rinforzare anche la fascia. Secondo quanto riporta Tuttosport, il profilo maggiormente in voga alla Continassa, per quella zona di campo, è quello di Alexis Saelemaekers, che piace anche all'Atalanta, allenato proprio da Motta l'anno scorso a Bologna. Il belga piace in quanto sa coprire la fascia facendo bene sia la fase offensiva sia quella difensiva.



Fra i protagonisti della cavalcata Champions del Bologna con quattro reti in 30 presenze, Saelemaekers è ritornato al Milan, proprietario del cartellino. La società rossonera valuta il giocatore poco più di 10 milioni di euro e la formula che può essere proposta dalla Juventus è quella di un prestito con diritto o con obbligo di riscatto a un prezzo già stabilito.