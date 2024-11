Juventus, infortunio per Adzic: quando torna e quante partite salta

Getty Images

: com’è stato riportato dal comunicato (riportato dal sito ufficiale della Juventus), il trequartista montenegrino classe 2006 - che ha già fatto l’esordio con la Prima squadra sia in campionato che in Champions League –, alla vigilia del derby vinto contro il Torino, ha riportato una“Vasilije Adzic, che venerdì aveva accusato un problema muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso – medio grado dell’adduttore lungo. Tra 15 giorni sarà sottoposto a nuovi accertamenti per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”.

L’infortunio occorso ad Adzic lo costringerà a non essere a disposizione del tecnico bianconero Thiago Motta in vista delle prossime sfide: come viene comunicato, fra 15 giorni il giocatore montenegrino si sottoporrà a nuovi accertamenti e, con ogni probabilità, tornerà ad allenarsi fra la fine novembre e i primi giorni di dicembre.La sensazione è che Adzic non ci sarà nemmeno con il Lecce e punta a tornare nella lista dei convocati per la partita con il Bologna del 7 dicembre.