Juventus, intesa con Koopmeiners: Huijsen decisivo

Le prossime mosse della Juventus passeranno da, come riportato da Tuttosport. Il gioiellino olandese di nascita, ma ormai naturalizzato spagnolo, può diventare, infatti, l’ago della bilancia della campagna acquisti bianconera, partendo dal ruolo di possibile contropartita tecnica per arrivare aAdesso va convinta l’Atalanta a cederlo.

Attenzione però: proprio Huijsen può, in ogni caso, finanziare l’acquisto del centrocampista offensivo indipendentemente dalla trattativa con l’Atalanta, visto che alla Continassa arrivano ogni settimana nuove richieste. Da mesi, infatti, lo corteggia il Borussia Dortmund, così come Newcastle, Lipsia e Girona, con i catalani che hanno alzato il pressing con il papà-agente Donny per portare Huijsen in Liga. Valutazione della Juventus? 30 milioni di euro.