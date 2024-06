Olanda, Koomeiners salta Euro 2024: il comunicato ufficiale

Getty Images

Altra tegola per l', che dopoperde un'altra pedina preziosa in vista di: non ci sarà neancheGli Oranje hanno comunicato ufficialmente il forfeit del centrocampista dell'Atalanta, che non potrà essere nella lista di Ronald Koeman per gli Europei in Germania.Koopmeiners si è fermato per una fitta avvertita all’altezza dell’inguine mentre calciava un pallone, durante la fase di riscaldamento prima della partita con l'Islanda e oggi l'Olanda ha confermato che il classe 1998 non sarà della spedizione.

The midfielder won't be able to participate after he injured himself during the warm-up of the match against Iceland yesterday.

We're thinking of you, Teun. #NothingLikeOranje pic.twitter.com/AhhvDe1Bgf — OnsOranje (@OnsOranje) June 11, 2024

- "Teun Koopmeiners salta EURO 2024. Il centrocampista non sarà in grado di partecipare dopo essersi infortunato durante il riscaldamento della partita con l'Islanda ieri. Ti stiamo pensando, Teun".- Non è ancora stato comunicato chi sarà convocato da Koeman per sostituire Koopmeiners. Alla lista è stato aggiunto, terzino del Borussia Dortmund finalista della Champions League, ma l'esterno è stato chiamato per prendere il posto di De Jong.